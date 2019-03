3) BENEDETTA PORCAROLI, 20 anni – E' conosciuta al pubblico per la serie “Baby”, ispirata alle giovani squillo del quartiere Parioli di Roma, trasmessa da Netflix: era Chiara Altieri, la protagonista. L'abbiamo vista anche su Raiuno in “Tutto può succedere” e al cinema nel film “Perfetti sconosciuti” ma anche in “Sconnessi”, “Una vita spericolata” e “Tutte le mie notti”. EMERGENTE

Fonte foto: profilo social dell'attrice