Auto come ariete: ma l'arrivo del vigilante manda a monte il blitz Foto

Hanno usato un'auto come ariete e speravano in un bottino corposo. A sorpresa, forse, ma corposo. Perché a finire nel mirino questa notte è stata la sede parmigiana di Metrobox, che affitta spazi privati per il deposito di oggetti e documenti. Non si sa se i ladri avessero studiato a lungo le "presenze" in via Mantova o se abbiano tentato comunque la sorte, di certo sono arrivati con due mezzi: l'auto usata per sfondare l'ingresso e quella per la fuga.

Il furto è stato sventato grazie all'arrivo nel giro di pochissimi minuti della guardia giurata in giro di servizio e dei carabinieri poi.

Nessun bottino, restano i danni.