Sette calciatrici che vanno in... rete: Sara Gama

1) SARA GAMA, 29 anni - Difensore e capitano della Juventus e della Nazionale azzurra. Padre congolese e madre triestina; lo scorso anno, in occasione della giornata internazionale della donna, è stata inserita da Mattel tra le 17 personalità femminili internazionali - unica italiana - “che hanno saputo diventare fonte di ispirazione per le generazioni delle ragazze del futuro”. Nel 2008 ha vinto l'Europeo under 19. Nel curriculum anche un'esperienza al Paris Saint Germain; ha vinto due scudetti con Brescia e Juventus, quest'ultimo nel 2017-2018.

Fonte foto: profilo social della calciatrice