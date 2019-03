Maratona di iniziative fra via Gulli e viale Vittoria: i "ritratti in strada" di Luca Bertozzi

Continuano le iniziative di «Oltre 24h: una maratona di attività in strada», l’evento che ha preso il via ieri alle 18 e prosegue fino alla stessa ora di oggi all’angolo tra via Gulli e viale Vittoria. Una «maratona» di incontri aperta a tutti e le luci resteranno accese di giorno e di notte: una manifestazione nata per iniziativa del movimento «Oltretutto Oltretorrente» e a cui hanno già dato la loro adesione numerose realtà dell’associazionismo cittadino, non solo del quartiere.

Il fotografo Luca Bertozzi fa dei ritratti fotografici in strada, che saranno poi stampati, con l’obiettivo di realizzare un album delle 24 ore all'insegna dell'iniziativa di Oltretutto Oltretorrente.

Nella gallery, ecco alcuni scatti di Luca Bertozzi