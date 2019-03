Marusic e Luis Alberto (rigore), uno-due in 3': Lazio-Parma 2-0

25' Luis Alberto dal dischetto: Lazio-Parma 2-0

24' Fallo di mano di Iacoponi: rigore per la Lazio

22' Marusic riceve palla e spara da destra. Palla tra Sepe e il palo: gol

19' Siligardi mette dentro, Inglese e Strakosha entrano in contatto. I crociati chiedono il rigore, ma il fallo viene fischiato all'attaccante crociato

15' Caceido si incunea nell'area crociata, ma i compagni non lo seguono. Paura per il Parma

11' Pochi brividi. Lazio, però, più incisiva



La presentazione del match

Il Parma sta bene, di classifica e di testa. La salvezza, un traguardo che pareva in cima a una ripida montagna la scorsa estate, è a a un passo e la strada è stata in realtà spianata dalla concretezza di una formazione che, a differenza delle altre neopromosse, ha trovato la chiave per per unire qualche nome importante alla base vittoriosa in serie B ricavandone un cocktail davvero efficace. E allora anche l'impegno con una squadra molto più forte qual è la Lazio, può essere affrontato con serenità e consapevolezza dei propri mezzi.