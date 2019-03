Partita senza storia, batosta per i crociati: Lazio-Parma 4-1

Banti fischia la fine della partita. Parma inesistente se non per qualche minuto nel finale con due fiammate, una concretizzata con il gol di Sprocati. La Lazio cala il poker con Luis Alberto (doppietta), Lulic e Milinkovic.

90' Due fiammate in avanti della Lazio

89' Il match si trascina verso la fine senza emozioni

80' Gervinho, vicino al secondo gol. Strakosha para

78' Luis Alberto, di poco a lato

77' Sprocati, gol della bandiera

73' Cataldi dalla distanza, accende un secondo tempo morto. Palla a lato

70' Terzo e ultimo cambio per il Parma: esce Biabiany, dentro Sprocati

67' Il Parma si fa vivo con Gervinho, angolo

64' Esce Caceido dentro Neto

62' Dentro Ceravolo, fuori Inglese

62' Giallo a Bruno Alves. Piccolo battibecco con Correa

59' Cataldi dentro per Lucas Leiva

56' Dentro Gazzola, fuori Siligardi

8' Pochi brividi

Riparte il secondo tempo: nessun cambio

Finisce il primo tempo. Match senza storia: Lazio-Parma 4-0

46' Lulic, sull'angolo spara da fuori area. Lazio, quarto golo

46' Caceido vuole troppo, si fa recuperare e non riesce a tirare. Angolo

45' Strakosha litiga con il pallone, nessuno del Parma ne approfitta

41' Luis Alberto da fuori area: la Lazio fa il terzo gol

36' I ritmi sono calati

25' Luis Alberto dal dischetto: Lazio-Parma 2-0

24' Fallo di mano di Iacoponi: rigore per la Lazio

22' Marusic riceve palla e spara da destra. Palla tra Sepe e il palo: gol

19' Siligardi mette dentro, Inglese e Strakosha entrano in contatto. I crociati chiedono il rigore, ma il fallo viene fischiato all'attaccante crociato

15' Caceido si incunea nell'area crociata, ma i compagni non lo seguono. Paura per il Parma

11' Pochi brividi. Lazio, però, più incisiva



La presentazione del match

Il Parma sta bene, di classifica e di testa. La salvezza, un traguardo che pareva in cima a una ripida montagna la scorsa estate, è a a un passo e la strada è stata in realtà spianata dalla concretezza di una formazione che, a differenza delle altre neopromosse, ha trovato la chiave per per unire qualche nome importante alla base vittoriosa in serie B ricavandone un cocktail davvero efficace. E allora anche l'impegno con una squadra molto più forte qual è la Lazio, può essere affrontato con serenità e consapevolezza dei propri mezzi.