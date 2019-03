Quando il Kartdromo di San Pancrazio era l'università dell'automobilismo Foto

C'è stato un tempo in cui il kartdromo di San Pancrazio era considerato, dagli addetti ai lavori, “l'Università dell'automobilismo”. Ed in effetti sul circuito cittadino, inaugurato nel 1961 e demolito nel 2012 (a gestirlo per mezzo secolo fu Umberto Pellegrini), hanno gareggiato – ancora giovanissimi – quelli che più avanti sarebbero diventati grandissimi campioni di Formula 1: da Senna a Schumacher, da Alonso ad Hamilton; da Piquet, Rosberg, Vettel e Verstappen agli italiani Patrese, Fisichella, Zanardi. Ed ancora Paolo Barilla, che proprio qui cominciò a muovere i suoi primi passi nel mondo delle corse, e l'astro nascente della F1 Antonio Giovinazzi.

Il kartdromo di San Pancrazio ha ospitato diverse edizioni di campionati mondiali ed europei. Chicca finale: la “Mondialpista” parmigiana vive ancora, oggi. Precisamente a Mooresville, nel North Carolina (Stati Uniti), dove è stato realizzato un circuito identico a quello di San Pancrazio, con i cordoli originali dell'impianto parmigiano, acquistati dagli statunitensi prima della demolizione.