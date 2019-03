Schianto intorno alle 12 tra due auto all'incrocio tra via Campioni e via Manzoni. Feriti i due conducenti, in condizioni di media gravità. Una delle auto, rimbalzata a lato dopo l'impatto, avrbebe colpito anche alcune delle vetture in sosta.

Subito allertati i soccorsi, sul posto le ambulanze del 118 ma anche diversi passanti. Alcuni residenti hanno sottolineato come l'abitudine del cattivo parcheggio all'incrocio non permetta una corretta visuale a chi transita.