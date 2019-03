Ieri in piazza Garibaldi la manifestazione promossa dalla comunità islamica di Parma e da alcune associazioni straniere e multiculturali per ricordare le vittime delle stragi in Nuova Zelanda e Olanda e in generale del terrorismo. 51 tappeti da preghiera per ricordare simbolicamente i 51 morti nell'attentato alle due moschee. Era presente anche il sindaco Federico Pizzarotti .