Rifiuti all'angolo via Farini e via Rondani

Un lettore ci invia queste foto e scrive: "Chi abita in via Rondani e in via Farini assicura di non avere mai visto portare via per pulire e igienizzare questi contenitori del vetro. La situazione si protrae da molto tempo, "probabilmente da sempre" dicono alcuni residenti. In terra il guano dei piccioni misto ai liquami di vino e olio che rendono pure scivoloso il marciapiede, oltre che puzzolente, non sono un buon biglietto da visita per una città storica ed ad attrazione turistica come Parma. Poi c'è il problema che altri cittadini maleducati utilizzano i bidoni per gettare ogni genere di rifiuti".