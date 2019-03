Una macchina che - per cause ancora in via d'accertamento - ha invaso completamente la carreggiata opposta. E l'esito è di uno scontro frontale, a quel punto inevitabile, con il veicolo che stava arrivando.

E' successo intorno alle 11 in viale Bizzozzero. La persona alla guida del veicolo che ha invaso la corsia opposta è stata tarsportata al Maggiore per accertamenti: ha riportato lievi traumi.