John Mayall, la leggenda del blues fa il tutto esaurito: ecco chi c'era Foto Video

Per oltre 50 anni John Mayall, oggi 85enne, è stato pioniere della musica blues, guadagnandosi il titolo di "The Godfather of British blues". E ieri era tutto esaurito al Campus Industry Music per l’unica data in Emilia-Romagna del tour del nuovo album 'Nobody told me", uscito un mese fa.

Nel nuovo disco l’artista vanta collaborazioni con chitarristi come Joe Bonamassa, Carolyn Wonderland, Todd Rundgren e Stevie Van Zandt; l’album è stato registrato nello Studio 606 in California, sulle stesse consolle che hanno prodotto i più importanti dischi del rock anni '70.

Ecco chi c'era.