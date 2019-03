Rapina in banca armati di cutter: arrestati Le foto del blitz

Sono entrati in banca e, terrorizzando i presenti, si sono fatti consegnare i soldi in cassa. Erano le 9,30 del 24 agosto scorso quando due uomini travisati, uno dei quali armato di cutter, sono entrati all’interno del Credito Emiliano, nel centro di Bibbiano. Dopo aver minacciato i dipendenti e un cliente, si erano fatti consegnare 3.000 euro dal cassiere, dileguandosi prima a piedi e poi con un’autovettura.

Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia, supportate anche da attività tecniche, si spostate velocemente dalle province di Reggio e di Parma al tavoliere pugliese, dove i militari reggiani si sono recati per individuare gli autori della rapina.

In carcere sono così finiti Lorenzo Bove, 44 anni, e Davide Saccotelli, 40enne, entrambi di Cerignola.

Durante le indagini sono stati recuperate e sequestrati l’autovettura usata dai rapinatori per assicurarsi la fuga e i telefoni cellulari.