Risveglio con Cittadella e Parco Ducale chiusi. E proteste

"Cittadella chiusa e per l'ennesima volta senza capire perché e senza avvisi". E telefonata simile, in Gazzetta, anche per il Parco ducale. I due parchi sono stati chiusi nella notte a causa del vento, ma in effetti non è stato segnalato agli ingressi e chi stamattina voleva fare una "sgambata" si è trovato portoni e cancelli serrati, semplicemente. Dovrebbero riaprire entro le 9.30.