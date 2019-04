Così Alberto Angela ha raccontato Parma (e ha vinto la sfida degli ascolti) Foto

Un lungo racconto che passa da Maria Luigia e tocca i principali gioielli della petite capitale. Tantissimi incollati alla televisione ieri sera per la puntata di «Meraviglie-La penisola dei tesori» su Rai1 che Alberto Angela ha voluto dedicare a Parma. A fargli da guida, anche Massimo Giovanelli, ex capitano della nazionale italiana di rugby.

Ascolti tv: Meraviglie di Angela vince con il 18%

Le Meraviglie - La penisola dei tesori, terzo appuntamento con il programma di Alberto Angela, ha vinto la sfida degli ascolti di prime time conquistando 4 milioni 129 mila spettatori e il 17.97% di share.

Su Canale5 Mamma o Papà? ha avuto una media di 2 milioni 702 mila spettatori (12.35% di share). Su Italia1 Le Iene sono state seguite da 1 milione 838 mila spettatori (10.42%). Su Rete4 Il Segreto ha messo a segno 1 milione 787 mila spettatori (6.86%). Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1 milione 338 mila spettatori con uno share del 6.10% mentre su Rai3 l’appuntamento con #Cartabianca, il programma di informazione di Bianca Berlinguer, ne ha avuti 1 milione 54 mila (4.87%). Su Rai2 per la puntata della seconda stagione de Il Collegio 2, con la classe degli alunni chiamati a sostenere l’esame di licenza media del 1961, ha ottenuto 909 mila spettatori (3.98%).

Nel complesso le reti Rai hanno dominato la prima serata con 8 milioni 780 mila spettatori e il 34.01% di share (per Mediaset 8 milioni 668 mila e il 33.58%) e l’intera giornata con 3 milioni 465 mila spettatori e il 35.13% di share (per Mediaset 3 milioni 354 mila e il 34.01%). Cologno Monzese ha raggiunto 4 milioni 272 mila (36.8%) contro i 3 milioni 491 mila (30.07%).

Nel preserale si conferma leader L’Eredità su Rai1 con 4 milioni 561 mila spettatori (24.09%). Nell’access prime time I Soliti ignoti - Il ritorno ha segnato 5 milioni 60 mila spettatori (19.5%) mentre su Canale5 Striscia la Notizia ne ha ottenuti 4 milioni 486 mila spettatori (17.16%). Su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber ha toccato 1 milione 745 mila spettatori (6.77%). In seconda serata su Rai1 Porta a porta, il programma di Bruno Vespa con 1 milione 2 mila spettatori e il 12% di share.

Per quanto riguarda l’informazione: l’edizione delle 20 del Tg1 è stata vista da 5 milioni 121 mila spettatori (22.34%). Il Tg5 delle 20 ha segnato 4 milioni 328 mila telespettatori (18.53%), il Tg La7 ha raggiunto 1 milione 259 mila (5.42%).