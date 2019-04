Alice, la bagnina che negli stabilimenti colleziona "no": «Troppo bella, distrae i bagnanti»

Nella prossima stagione estiva avrebbe voluto fare la bagnina a Pesaro e Fano. «Come fa una ragazza ad andare a salvare un uomo grosso che affoga in mezzo al mare?». «Una ragazza, anche carina, distrarrebbe i bagnanti e li farebbe affogare tutti», si è sentita rispondere Alice Soldi, 26 anni, dai titolari di stabilimenti balneari, ristoranti e alberghi con piscina della zona.

«Per lavorare nella stagione estiva - ha raccontato al Resto del Carlino - sarò costretta ad andare a Numana ma con aggravio dei costi per vitto e alloggio. Io vorrei farlo nelle nostre spiagge». Laureata in biologia, ha svolto per nove anni nuoto agonistico, da tre è bagnina con il brevetto di assistente bagnanti per mare, piscine e acque interne e brevetto Bls-d. È preparata per il primo soccorso e l'utilizzo del defribrillatore. E «discriminata».