Ludovico Einaudi, la "popstar" della musica classica incanta il Regio Foto: chi c'era

Musicista di formazione classica, Ludovico Einaudi in decenni di carriera ha coltivato un seguito da popstar, grazie al quale oggi la sua musica può vantare volumi di ascolti in streaming da primato, con oltre un milione di stream al giorno e un totale di ben due miliardi, o far registrare il “tutto esaurito” fin dalle prime date del suo nuovo tour. Partito lo scorso 15 marzo con la data zero di Alba, il tour è approdato ieri sera in un Teatro Regio gremito, nell’ambito della rassegna “Tutti a Teatro”.

Guarda le foto.