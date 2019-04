Cina, Hamilton vince il Gp numero 1000. Terzo Vettel

Lewis Hamilton ha vinto il Gp della Cina, terza prova del Mondiale e gara n.1000 nella storia della Formula 1. Secondo posto per Valtteri Bottas, che sancisce così la terza doppietta consecutiva delle Mercedes in questa stagione. Sul podio sale anche Sebastian Vettel, su Ferrari. Quarto posto per Max Verstappen, con la Red Bull, e quinto per Charles Leclerc con la seconda Ferrari.

Per Hamilton è la seconda vittoria stagionale consecutiva, la sesta in Cina e la 75/a in carriera. A punti sono andati anche Pierre Gasly (Red Bull), sesto, che nell’ultima tornata ha strappato a Vettel il giro veloce in gara. Poi Daniel Ricciardo (Renault), settimo, Sergio Perez (Racing Point), ottavo, Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), nono e Alexander Albon (Toro Rosso), decimo.