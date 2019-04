In fuga dopo il furto di vestiti, reagisce contro l'addetto alla vigilanza: arrestato

I carabinieri della stazione di Sorbolo sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri in via Mazzini e hanno arrestato un 58enne nato a Reggio Emilia e residente a Bolzano. L'uomo, dopo aver sottratto capi di abbigliamento per un valore di circa 200 euro in un negozio di abbigliamento, ha spintonato e malmenato l'addetto alla sicurezza che aveva tentato di fermarlo.

Sono stati i commessi a dare l'allarme ai carabinieri. il 58enne è al momento trattenuto presso le celle di sicurezza in attesa del rito per direttissima.