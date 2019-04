Il Parma soffre ma regge l'urto. Annullato un gol al Sassuolo

12' Boga liberato al limite, botta di destro: Sepe pronto respinge di pugno e salva il risultato

11' Il Parma ci prova, ma Ceravolo viene servito in fuorigioco

6' Netta la posizione irregolare di Matri sul tiro di Ferrari, ma la partenza dei crociati è in salita

4' Fuorigioco: resta lo 0-0

3' Var per un presunto fuorigioco sulla rete dei padroni di casa

2' Parma subito sotto: Sassuolo in vantaggio con Ferrari dopo una mischia in area

1' Il match è iniziato

In queste ultime sette giornate ogni occasione è buona per ritrovare la vittoria e fare un balzo decisivo, o quasi, verso il traguardo della salvezza.

Se il Parma nelle ultime undici giornate ha vinto una sola volta, l'avversaria di oggi, il Sassuolo, c'è riuscita due volte. Insomma, al Mapei oggi, con la presenza di circa duemila tifosi parmigiani (e forse potevano essere un po' di più) si affrontano due squadre debilitate da un girone di ritorno in salita. Probabilmente su entrambe le sponde sono venute un po' meno le motivazioni. Ma se oggi il Sassuolo ha solo due punti più del Parma qualcosa tocca: nel senso che da un lato i crociati hanno fatto molto bene, ma dall'altro i neroverdi sono al di sotto delle attese legittimate da una rosa non certo progettata con l'obiettivo della salvezza.