Si apre questa mattina il processo a Federico Pesci, l'imprenditore arrestato il 30 agosto scorso insieme al 53enne pusher nigeriano Wilson Ndu Aniyem, con l'accusa di aver violentato per ore una 21enne finita poi al pronto soccorso per lesioni giudicate guaribili in 45 giorni.

Nella foto, l'arrivo di Pesci in tribunale accompagnato dal nuovo legale Fabio Anselmo, che si aggiunge così a Mario L'Insalata e Antonio Dimichele.

Pesci avevfa chiesto di poter patteggiare ma il gip aveva detto no.