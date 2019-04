Nel canale compare... l'eternit. Succede in Val d'Enza. A Bibbiano, tra via Magellano e via San Filippo (strade di campagna ai margini del paese), qualcuno ha gettato ingenti quantità di materiali edili in un canale. Gran parte delle lastre, che presumibilmente contengono eternit, sono state gettate in un canale. Stessa scena a distanza di poche decine di metri, nell'erba vicino a via Monte Pasubio. I materiali sono abbandonati da giorni. Il Comune ha ricevuto diverse segnalazioni e ha attivato l'intervento per la rimozione.

