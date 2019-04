Balli, market e food truck: com'è vintage la Ghiaia Le foto

E' partita ieri la la terza edizione di Happy Days Festival in Piazza Ghiaia, la manifestazione dedicata al vintage in tutte le sue declinazioni. Grande l’affluenza di pubblico nella prima giornata dell’evento: dal vintage market dove fare acquisti dal sapore retrò, ai food truck per consumare l’aperitivo e la cena in versione street, e il programma di intrattenimento che ha visto esibirsi sul palco di Happy Days Festival a ritmo di swing e r&r il duo "Rumba Pesa” e il trio bolognese “Black Ball Boogie”.

Happy Days Festival prosegue oggi e domani per tutta la giornata: vintage market e food truck aperti dal mattino, mentre dalle 15 partiranno le lezioni di ballo gratuite (stile boogie woogie e balli di gruppo vintage), gli show dance e in serata live music.

La manifestazione è organizzata da Bi&Bi Eventi con la collaborazione di PromoGhiaia e Crazy Ballet. Guarda tutte le foto.