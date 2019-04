Coppa Fantozzi: ecco chi c'era in sella "alla bersagliera!" Foto

(V.R.) Il Megadirettore Galattico Duca Conte Balabam con ali ed aureola da “angelo” (per ricordare l'attore che lo impersonava, Paolo Paoloni, recentemente scomparso), il ragionier Filini che giura di non aver organizzato lui il tour, la signorina Silvani in splendida forma nel suo elegante tailleur rosso. E, naturalmente, loro: Ugo e Pina Fantozzi. Di nuovo in sella per un giorno, a Parma, per rinnovare l'appuntamento con la tragica corsa ciclistica voluta dal Visconte Cobram e tra le gag più riuscite della celebre pellicola <Fantozzi contro tutti>.

Partenza, “alla bersagliera” e dopo abbondante colazione, dal Bar Gianni. Poi via, per una ventina di chilometri. Tappa finale: il Circolo Arci di Baganzola, con irrinunciabile abbuffata.

La Coppa Fantozzi, giunta alla sua quarta edizione e che ha visto oltre un centinaio di partecipanti, è una manifestazione non competitiva organizzata da Mirko Leraghi, Andrea Saccon e Xavier Lecarre.

Ed ecco le foto della Coppa Fantozzi in versione parmigiana.