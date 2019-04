Parma, altri cerotti ma la salvezza è vicina. Alle 15 la sfida col Chievo in diretta

Oggi sul campo del Chievo crociati privi anche di Gagliolo e forse Ceravolo, ma il ko dell'Empoli a Bologna ha spianato la strada

PAOLO GROSSI

Cerotti, cerotti senza fine. Quello degli infortuni è un leitmotiv incessante che ha purtroppo accompagnato il Parma in questa stagione e che risuona anche oggi a Verona. D'Aversa infatti ha perso Gagliolo e fors'anche Ceravolo, che è tra i convocati ma verrà valutato stamattina. Aggiungiamo che sono kappao Inglese e Biabiany mentre Gervinho, Sierralta e Scozzarella hanno recuperato da altri acciacchi solo negli ultimi giorni.

Ovviamente sul campo del Chievo già retrocesso il Parma può puntare lo stesso alla vittoria, ma dovrà stare attento a non accusare, oltre alle assenze, black out mentali. La Lazio ad esempio, domenica scorsa, pur essendo in lotta per la Champions, è riuscita a perdere in casa contro i veneti, che prima di allora avevano vinto una sola volta. Guai quindi a prendere sottogamba l'impegno, magari per il fatto che tra gli avversari ci saranno tanti giovani. La storia del Parma dimostra, e da tempo, che non appena l'intensità dei crociati cala si rimediano figuracce.

E' pur vero che la sconfitta dell'Empoli ieri a Bologna ha messo decisamente in discesa il tratto finale del campionato dei crociati. Però manca ancora qualcosa e quel qualcosa nessuno lo regalerà. Bisogna andarselo a prendere con il sangue agli occhi senza guardare chi si ha davanti.

La squadra oltre a fare a meno di diversi giocatori importanti non potrà neppure contare sull'esodo dei suoi tifosi. Saranno solo 1230 quelli che prenderanno posto sugli spalti del Bentegodi. Ricordiamo che in circostanze analoghe, dodici anni fa, il Parma di Ranieri, che come quello di D'Aversa poteva piazzare un match ball decisivo per la salvezza, fu seguito a Verona da ben quattromila supporter. E' vero che quella sfida finì 1-0 per i veneti e i crociati, quel giorno in maglia rossa, dovettero aspettare il turno successivo per la matematica salvezza, ma la differenza nei numeri è tanta: forse, a differenza di quell'anno, o del 2005 quando ci fu lo spareggio di Bologna, in questa stagione nessuno ha mai avuto davvero paura di retrocedere. E' però beffardo che un titolo di merito per la squadra si trasformi in una trasferta con poco seguito...

Osservato speciale nelle file avversarie sarà il centravanti polacco Stepinski, in gol all'andata, che il Parma avrebbe voluto ingaggiare già a gennaio e che probabilmente riproverà con più chance a prendere in estate.

Con molta serenità il Parma deve provare a portare a casa i tre punti e poi potrà cominciare a programmare il futuro, che in quel caso sarebbe ancora in serie A.