Quanta Parma a Vinitaly: vino, in primis, aziende, colore, sorrisi, idee, musica, lavoro, progetti e tradizione. Quanta Parma nella manifestazione numero uno in Italia dedicata al vino (e non solo) appena conclusa. Ripercorriamo, con i vostri scatti la Fiera e qualche momento di svago "extra padiglione".

Se volete inviarne delle altre... (clicca qui per mandare foto)