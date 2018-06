Una festa del basket. Ieri pomeriggio all'Academia Barilla, si è rinnovata la sponsorizzazione tra l'azienda di Pedrignano e le nazionali italiane femminile e maschile, oltre a quelle giovanili, di pallacanestro. Introdotta dalla giornalista Francesca Strozzi, nell'auditorium dell'Academia, la presentazione della sponsorizzazione sulle maglie azzurre ha avuto come ospiti d'onore le ragazze della nazionale italiana di basket femminile che, in questi giorni, sono in ritiro proprio a Parma. Paolo Barilla, vicepresidente del Gruppo, ha salutato atlete e staff.