Grande successo ieri sera per il concerto di Ennio Morricone in Cittadella. Primo dei tre concerti del primo Cittadella Music Festival. Tre ore di concerto in cui il grande compositore e maestro ha ripercorso e diretto i brani più celebri della sua immensa e lunga carriera che proprio in questo tour mondiale celebra i sessant'anni. In Italia solo due tappe: Cittadella e Caracalla (tre concerti). Il festival continua stasera con Lauryn Hill.