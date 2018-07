Il degrado va in scena in Ghiaia (e sui social) Le foto

Non si capisce cosa stia facendo, qualcuno suggerisce che stia facendo i propri bisogni corporali. Magari, proprio come emerge dai commenti, perchè la scena si ripropone tutti i giorni chi si trova quotidianamente l'immagine davanti ne conosce i motivi. Fatto sta che queste sequenze di degrado (un uomo- donna ?- nudo o seminudo che si riveste) e di miseria riprese in Ghiaia dalle scalinate di via Mazzini sono state pubblicate dall'ex assessore Giampaolo Lavagetto e sono "dirette" al sindaco Pizzarotti: "Ci vuole l'esercito o basta che Casa “inviti” un paio di vigili ad intervenire....?".