Rovazzi sul red carpet di Venezia

Fabio Rovazzi sfila per la prima volta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, accompagnato dalla bellissima fidanzata Karina Bezhenar, studentessa ventenne. Con loro Al Bano, che ha partecipato all’ultimo successo discografico e web di Rovazzi “Faccio Quello che Voglio”.

Fabio e Karina - entrambi in total look Emporio Armani- e Al Bano sono invitati alla visione di “Vox Lux”, film in concorso diretto dal giovane e talentuoso Brady Corbet e interpretato dall’attrice premio Oscar Natalie Portman e dall’attore britannico di fama mondiale Jude Law.