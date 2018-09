Il menu "stellato" servito sui 400 metri di via Repubblica fa il tutto esaurito Guarda chi c'era

Il tintinnio dei bicchieri per una sera si è sostituito al rombo dei motori. La quotidianità frenetica di piazza Garibaldi e via Repubblica ha lasciato il posto al clima festoso di una tavola imbandita lunga 400 metri. Ha riscosso un grande successo la Cena dei Mille, lo speciale appuntamento con cui ieri sera si è celebrato l’avvio del Settembre Gastronomico, l’iniziativa promossa dal Comune e dalla Fondazione Parma Unesco City of Gastronomy, sotto la regia di Parma Alimentare e della associazione «Parma, io ci sto!», nel contesto delle attività dell’organismo «Destinazione Emilia». Una cena dedicata alle eccellenze del territorio gustata da mille persone lungo l’antica via Emilia, in una tavolata a dir poco suggestiva.

Due chef stellati del calibro di Carlo Cracco e Massimo Spigaroli, assieme ad una quarantina di chef del Consorzio Parma Quality Restaurants e del team emiliano di Chef to Chef, ha realizzato un menu unico nel suo genere. La serata si è aperta con un aperitivo a buffet in piazza Garibaldi dal titolo «Le delizie di Parma e della Food Valley«, accompagnato dallo champagne della maison Ruinart.