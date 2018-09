(L'anteprima) Il Palio "accende" l'Oltrettorente con i suoi colori e la sua festa Gallery

L’Oltretorrente che vive il Palio. Un’atmosfera unica che ha fatto si che molti parmigiani sulla strada del tornare verso casa si fermassero in Piazzale Picelli, per la prima edizione dell’Anteprima del Palio di Parma, organizzato dal Centro Sportivo Italiano.

"Siamo alla trentaquattresima edizione del nostro Palio – spiega il presidente del Centro Sportivo Italiano Florio Manghi – ma alla prima di questa idea nuova che è l’Anteprima del Palio. Vogliamo che Parma con le sue porte, i suoi quartieri, assaporino un’aria unica, di storia medievale e bellezza".

Sotto sera infatti, proprio nel cuore dell’Oltretorrente gli sbandieratori, i musici, e lo spettacolo di Chiara Vitale hanno intrattenuto tanti parmigiani in una serata dal sapore speciale.

"Il quartiere ci ha accolto – continua Manghi – grazie anche alla Caffetteria La Pulcinella che ha offerto un banchetto a tutti i partecipanti. È una scommessa che vogliamo riproporre ogni anni, passando tra le cinque porte che si sfideranno domani con tante corse in piazza Garibaldi nel Palio di Parma".