70 anni di Uisp: lo sport "esplode" in Cittadella Le foto

Da ben 70 anni promuove lo sport e quello che lo sport significa nel senso più profondo, ossia motore d’aggregazione sociale, divertimento paritario, solidarietà, rispetto pur nella competizione, coesione tra le persone, benessere, salute per tutti. Anche oggi, l’Uisp (Unione italiana sport per tutti) Parma festeggia i 70 anni dalla nascita con la seconda delle due giornate di sport e d’attività aperte a tutti in Cittadella. «70 anni di sport per tutti! - open day» è l’evento gratuito promosso da Uisp Parma con il patrocinio del Comune e le sponsorizzazioni di Coop Alleanza 3.0, Reggiana Gourmet e Iren che fornirà anche acqua filtrata dal distributore posto vicino alla fontana del parco. Nell’area centrale della Cittadella e su otto bastioni sono attrezzate apposite stazioni in cui le associazioni sportive affiliate, con i propri tecnici educatori, daranno l’opportunità di provare gratuitamente più di trenta discipline sportive a tutti quelli che lo desiderano.