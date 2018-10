Una delle perle della nostra città: la Certosa di San Girolamo, da tutti conosciuta come la Certosa di Parma. Famosa in tutto il mondo grazie al romanzo di Stendhal. Grazie alle Giornate Fai d'autunno, è possibile visitarla. E, come merita, è stato un successo incredibile, con lunghissime code: solo sabato ci sono stati 2.800 visitatori.