Ieri sera al Ridotto del Teatro Regio è andata in scena la finale di Verdi Rap. L'artista milanese Kabo ha conquistato il primo posto con "E che gelo sia". Al parmigiano Danilo Gambara, in arte Dentro, il secondo piazzamento con “Fazzoletto”. Il gradino più basso del podio, infine, per un giovane detenuto nel carcere minorile Cesare Beccaria: El Diamantik. Il video della sua "Otello e Desdemona" è stato raccontato da Otis.