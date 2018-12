Natale con il circo più piccolo al Mondo - Gallery

Oggi, giorno di Natale, il 25 dicembre, nel pomeriggio nel Parco della Cittadella quinta edizione di Tutti Matti sotto Zero, rassegna di spettacoli sotto il tendone, con Le Petit Cercle Boiteux De Mon Imaginaire, della compagnia francese Zampons nata nel 1996 a Oletta, in Corsica, dall’unione di Annie e Michel Gibé. Lo spettacolo, in prima nazionale, per tutti dai 4 anni di età, ha portato sotto al tendone più piccolo del mondo strane sculture e bizzarri personaggi, artisti fatti di fil di ferro e di legno, con qualche complice peloso e di piume. Nel “piccolo cerchio zoppo” del titolo, il duo Zampanos ha raccolto un universo poetico e

divertente, popolato da un clown tenero e impacciato, da una donna cannone e da molte altre creature. Circo o marionette, poco importa il genere: tutti saranno conquistati da questo spettacolo, dal suo umorismo delicato e toccante. Zampanos saranno di nuovo in scena mercoledì 26, ore 15.30 e 18.00, venerdì 28, ore 15.30 e 21.00, sabato 29, ore 15.30, domenica 30, ore 15.30 e martedì 1 gennaio 2019 alle ore 17.00.

Tutti Matti sotto Zero accoglierà fino al 6 gennaio 2019 altre due compagnie: Cirque Sans Noms, con Abaque (in prima nazionale, dai 5 anni), dal 29 dicembre al 5 gennaio, inclusa la speciale notte dell’ultimo dell’anno; e Giorgio Bertolotti, con Juri The Cosmonaut (dagli 8 anni) dall’1 al 6 gennaio 2019, nella sua bizzarra navicella spaziale a forma di igloo.