Piccoli chef alle prese con le scarpine di Sant'Ilario Le foto

Festa per tutti in Corale Verdi nell'attesa della festa di Sant'Ilario, Patrono di Parma. Nel solco della tradizione gastronomica un laboratorio di cucina per bambini ha realizzato le scarpine di frolla con CecyCrea, mentre la home chef Irene Fossa ha pilotato una squadra di cuoche nella realizzazione di appetitose salse da "scarpetta". Per tutta la famiglia nel teatro interno un'antologia camminante con Stefano Bordiglioni. Il maestro scrittore tra canzoni e racconti ha rivisitato classiche fiabe e offerto le sue storie. Un pomeriggio che ha visto protagoniste scarpe dolci e fatate interpretate in modi nuovi ma tutte in onore ella tradizione tutta parmigiana di Sant'Ilario. Alla quale Stefano Bordiglioni ha offerto un racconto inedito che sarà conservato sulle pareti del Circolo culturale dell'Oltretorrente. L'iniziativa e' stata promossa da Sinapsi Group e Libreria Voltapagina.