Giornata parmigiana per Alessandro Haber. L'attore bolognese è protagonista nel docufilm Màt Sicuri - L'ultimo Diogene che da marzo è in fase di lavorazione. Haber, oggi, nel laboratorio di Tino Casoli ha girato la scena in cui interpreta Dante Spaggiari, incisore filosofo. Iper-impegnato tra Milano, in cui sta recitando al Manzoni “Il Padre”, di Florian Zeller, e Mantova (stasera recita “Haberowski”, in cui si calerà nei panni di Charles Bukowski), full immersion tra cinema e ...cucina: "Anche se sono stanchissimo, Parma resta una città meravigliosa, dove ho tanti amici. - Commenta, prima di annunciare qualche ora di sosta, prima di ripartire per Viadana -. Sono raffreddato, molto, ma vivo...".