B2C protagonista alle Fiere: taglio del nastro per il Travel Outdoor Fest Foto

Ha preso il via la seconda edizione di Travel Outdoor Fest, l’unico evento business to consumer (B2C) in Italia, dedicato al turismo attivo e a tutto ciò che occorre per una vacanza indimenticabile. Una fiera innovativa e proiettata nel futuro, che rispetta di canoni della sostenibilità e dell’ambiente e che, proprio sfruttando la bellezza dell’ambiente in cui viviamo, capace di donarci innumerevoli opportunità, vuole dare la possibilità ai propri visitatori di costruirsi una vacanza su misura, implementando le discipline più disparate. Cinque padiglioni delle Fiere di Parma, per tre giorni (fino a domenica 17 Febbraio 2019), saranno animati da un infinito ventaglio di proposte.