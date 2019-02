Livio, un "parmigiano" campione all'"Eredità"

Si chiama Livio, è di Napoli, ma vive e studia a Parma. E in questi giorni è protagonista del gioco a premi televisivo "L'Eredità", in onda ogni sera su RaiUno prima del telegiornale delle 20. Anche stasera, dopo avere eliminato gli altri concorrenti, Livio non è riuscito a indovinare la parola esatta, e ha quindi visto sfumare la somma in palio, che era di 21.250 euro. Ma, essendo campione in carica, il simpatico parmigiano d'adozione domani sarà ancora in gara, nel programma condotto da Flavio Insinna. Magari con un pizzico di fortuna in più.