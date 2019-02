Il '68 di Felino si ritrova: splendidi 50enni per una cena di ricordi e risate Le foto

Quarantacinque cinquantenni tutti di Felino (e frazioni) equivale ad avere un'intera generazione riunita. E se si stratta di una cena, vuol dire "successo". E Stefano Tebaldi, uno degli organizzatori, è andato negli archivi comunali per chiamarli uno ad uno. Altro che social. E' l'incontro dei ragazzi e delle ragazze cresciuti a Felino e nati nel 1968, nel ristorante Valbaganza. Quanti ricordi: aneddoti che vanno dalla scuola materna, alla scuola elementare fino alle scuole medie. Uno "spaccato" che va da dal 1972 al 1987. Per non parlare di quelli che si sono ritrovati anche alle superiori. Un'impresa richiamare anche quelli che non vivono più a Felino. Alcuni anche all'estero. Sono stati ricordati più volte le maestre e i maestri delle scuole elementari che hanno avuto un ruolo fondamentale, così come alcune professoresse alla scuola media, soprattutto la mitica “Prof Concetta Cacciani”.