Libera Parma ed Agesci hanno organizzato la fiaccolata in memoria di don Peppe Diana, il sacerdote ucciso in un agguato di camorra nel 19 marzo del 1994, che aveva denunciato nella sua lettera, “nel nome del mio popolo non tacerò”, i traffici illeciti per l’acquisto e lo spaccio delle sostanze stupefacenti il cui uso produce a schiere giovani emarginati, e manovalanza a disposizione delle organizzazioni criminali fornendo esempi negativi per tutta la fascia adolescenziale della popolazione, veri e propri laboratori di violenza e del crimine organizzato. Ritrovo in piazzale Santa Croce a Parma fino a piazza Garibaldi.