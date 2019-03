Vivi Città, la fotogallery. Guarda chi c'era

Trentaseiesima edizione oggi di Vivicittà, la manifestazione podistica internazionale nel cuore dei Boschi di Carrega e in contemporanea in più di 60 città in Italia e nel mondo, oltre che in 24 istituti penitenziari e minorili, tra cui il carcere di via Burla. Un’iniziativa, promossa da UISP, dal forte impegno sociale, civile e ambientale. Ecco la fotogallery