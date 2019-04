Verso l’una di notte sono intervenuti vigili del fuoco, l'assistenza pubblica di Collecchio, la Croce verde Fornovese e la CRI di Medesano per un incendio nella casa di riposo Casa della Carità a Gaiano. Per fortuna tutti i pazienti disabili sono stati evacuati in tempo.Le fiamme si sono sviluppate nell’area cortilizia ed il fumo ha invaso rapidamente le stanze. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco.