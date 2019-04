E' iniziato il campionato mondiale della pizza al Palacassa

Margherita, marinara, con ingredienti ricercati o tradizionali, senza glutine o con prodotti bio, in Teglia o in Pala, le declinazioni della pizza sono tantissime. E' iniziato oggi (e proseguirà fino a giovedì), al Palacassa della fiera il 28/o campionato mondiale della pizza, competizione dedicata al piatto italiano per eccellenza. In gara più di 770 maestri pizzaioli e chef, che si contenderanno il titolo 2019 di campione. Oltre ai titoli che verranno assegnati per ogni specialità, anche altre iniziative e premi speciali. E poi La Fucina della Pizza dedicata ai professionisti con seminari, approfondimenti e workshop tenuti da Slow Food Italia, Omniaweb, Consorzio Parmigiano Reggiano e Pizza e Pasta Italiana. Non ultima la gara di stile libero individuale, con le evoluzioni dei pizzaioli acrobatici.