Vinitaly parla (tanto) parmigiano... ecco i vostri scatti

La 53esima edizione di Vinitaly ha chiuso a Verona registrando 125mila presenze da 145 nazioni. Un dato in linea con l’edizione precedente, mentre sono aumentati invece qualità e numero dei buyer esteri accreditati: +3%, per un totale di 33 mila presenze. Ovviamente, nutrita la presenza parmigiana tra aziende, produttori, ma anche standisti, addetti ai lavori, visitatori e ospiti. In fiera e...fuori tra le varie iniziative, eventi collaterali e feste. Ecco (alcune) vostre foto.