La magia ha invaso le strade del centro con la sesta edizione del Parma Street Magic: piazza Garibaldi, piazza Ghiaia, piazza della Steccata, piazza Duomo e via Imbriani vicino alla chiesa dell’Annunziata ospiteranno, dalle 10 alle 22, cinque tra i migliori esponenti dell’arte magica italiana e internazionale. Direttamente dall’Accademia di Masters of Magic, Raul Camaguey (campione del mondo di Street magic), Flash Gonzalez, Samuel Barletti (ventriloquo di fama mondiale), Matteo Cucchi e The Charming Jay dalla Corea del Sud si esibiranno in 25 spettacoli di strada per una giornata di gioco, colori e divertimento per tutti.