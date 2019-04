Un'ora e mezza di caos, per quanto riguarda il traffico, nella zona nord est della città. Ma ora la situazione è ritornata alla (quasi) normalità. Sono stati due incidenti quasi contemporanei alle 8 di mattina e vicini: un'auto in testa coda in mezzo alla rotonda con airbag esplosi tra strada Partigiani d'Italia e via Campanini, un altro tra via Venezia e via Mantova (con ripercussioni sul vicino svincolo, su strada Burla e su via Mantova) stanno creando disagi (lunghe code) alla zona nord est della città. Un solo ferito, in modo lieve, è il bilancio dell'incidente di via Mantova.