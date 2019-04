Due incidenti, un'auto in testa coda in mezzo alla rotonda con airbag esplosi tra strada partigiani d'Italia e via Campanini, un altro in strada Burla (con ripercussioni sul vicino svincolo e su via Mantova) stanno creando disagi (lunghe code) alla zona nord est della città. Al momento non sono segnalarti incidenti in entrambi i casi.