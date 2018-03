Un gazzareporter scrive (e invia) "Gentile Gazzetta sono tornato al parco "Falcone-Borsellino" (ex Eridania) con mio figlio dopo parecchio tempo, e avevo notato subito che il comune aveva rimpiazzato l'altalena col cestellino grande, installando 2 nuovissime altalene. Quando ci siamo avvicinati ho prima notato con stupore quello che potete vedere in foto, poi lo stupore si è tramutato in rabbia..."